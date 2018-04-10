"Минчанка" против "Эджзаджибаши". Прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5"

10 Апреля 2018 19:05

Борьба за второй по значимости клубный трофей континента - в женском волейболе. В эти минуты "Минчанка" проводит в Турции ответный финальный матч Кубка ЕКВ против "Эджзаджибаши". Неделю назад титулованный соперник был сильнее белорусской команды - 3:1. Поэтому сегодня "Минчанка" может уступить лишь в одном гейме, и только виктория 3:0 принесет титул нашей команде без золотой партии. Сейчас идет первый сет, прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5".