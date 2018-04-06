Минчане праздновали победу над "Неманом" в Гродно 3:1

4 Апреля 2018 21:21

Завершился 5-й матч финальной серии Кубка Президента. "Неман" в Гродно принимал столичную "Юность" и в случае успеха мог обеспечить себе очередной трофей. Но минчане собрались и победили 3:1, таким образом сократив отставание в серии, где пока уступают 2:3. Отметим, что хороший задел гости сделали в первом и втором периодах, перед заключительной третью они вели 2:0 и сумели сохранить перевес.

Команды переезжают в Минск, где в пятницу пройдёт 6-й матч финальной серии. Успех "Немана" в этом противостоянии принесёт гродненцам очередной Кубок. Если же удача снова будет на стороне "Юности", то клубы вернутся в Гродно, где 8 апреля состоится решающий поединок.