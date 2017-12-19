18 Декабря 2017 12:18

Тем временем нападающий "Вегаса" Михаил Грабовский в третий раз стал отцом. Сына назвали Чарльз-Александр. Напомним, у белорусского форварда есть дочь Лили и сын Джаггер. Сейчас Грабовский продолжает восстанавливаться после сотрясения. Он не выходил на лед уже 21 месяц.