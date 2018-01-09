Месяц до старта зимней Олимпиады. У сборной Беларуси 24 лицензии

9 Января 2018 16:55

И это количество может вырасти - точная цифра будет известна в конце января. Об этом сообщил Агентству теленовостей шеф миссии на играх Александр Барауля. Белорусские болельщики вправе ждать высокого результата от биатлона и фристайла - именно эти виды спорта в Сочи принесли в нашу копилку золотые медали. Также, по решению Международного олимпийского комитета, после дисквалификации российских лыжников бронзовую медаль в лыжных гонках за Олимпиаду в Сочи получит Сергей Долидович, ставший тогда пятым.

Олимпийские объекты в Пхенчхане уже построены давно - еще за сто дней до старта Игр оргкомитет заявил о фактически полной готовности Южной Кореи к соревнованиям.