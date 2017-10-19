Спорт
19 Октября 2017 15:16
Матчи "Астана" - "Маккаби" и "Динамо-Киев" - "Янг Бойз" сегодня в эфире "Беларусь 5"
В эфире главного спортивного канала страны - два матча с участием белорусских футболистов. В 17:55 - встреча "Астаны" и "Маккаби". В составе казахстанского клуба играют Иван Маевский и Игорь Шитов. В 22:00 - прямая трансляция матча "Динамо-Киев" - "Янг Бойз" (Швейцария). В составе киевлян, возглавляемых Александром Хацкевичем, выступает Никита Корзун. Кстати, у белорусского тренера сегодня день рождения.
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