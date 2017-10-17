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Матчем с "Торпедо" минское "Динамо" сегодня завершит очередную домашнюю серию
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17 Октября 2017 07:20

Матчем с "Торпедо" минское "Динамо" сегодня завершит очередную домашнюю серию

Минское "Динамо" сегодня завершит очередную домашнюю серию регулярного чемпионата КХЛ матчем с нижегородским "Торпедо". В 22 поединках "зубры" набрали 28 баллов и идут 9-ыми на Западе, наши соперники в этой же конференции занимают 4 место. В предыдущей встрече бело-синие потерпели поражение. Прямую трансляцию с "Минск-Арены" будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 19:30.

  

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