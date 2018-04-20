20 Апреля 2018 21:33

Счет пошел на часы. Уже завтра стартует матчевая встреча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Беларусь - Словакия. От исхода этого поединка будет зависеть - останется ли наша сборная в теннисной элите. Чтобы сохранить прописку в Мировой группе турнира, где играют 8 сильнейших команд планеты, белорускам нужно побеждать. Сегодня прошла жеребьевка турнира. И по доброй традиции первой на корт выйдет Александра Саснович. Подробности - в репортаже

Первыми на церемонии жеребьевки плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Беларусь - Словакия появились гости. Спортсменки решили поддержать командный дух и сделали одинаковые прически: две косички. Наша сборная тоже пришла в новых образах. Специально под юбилейную встречу на неофициальном чемпионате мира в женском теннисе девушкам пошили красивую форму. Матч со Словакией станет для Беларуси 100-м в рамках Кубка Федерации.

Впервые жеребьевку организаторы провели не в Минской ратуше, а на "Чижовка-Арене". К слову, матч пройдет при комфортной температуре — из-за тенниса лед на стадионе растопили.

Откроют завтра матчевую встречу Александра Саснович и Анна-Каролина Шмидлова. Следом на корт выйдут Арина Соболенко и Виктория Кужмова. На следующий день девушки поменяются соперницами. Ожидается, что в парном поединке нашу страну представят Лидия Морозова и Вера Лапко. У оппоненток заявлен дуэт Яны Чепеловой и Виктории Кужмовой. Отметим, капитаны команд вправе произвести замены за час до игры.

От результатов матчевой встречи Беларусь - Словакия будет зависеть будущий год. Победитель начнет следующий сезон в восьмерке сильнейших сборных мира, а проигравший опустится в дивизион ниже и будет стартовать с первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации.

Наша команда считается фаворитом. Во-первых, еще полгода назад белоруски боролись в финале турнира. Во-вторых, сыграют теннисистки на харде, словачки же предпочитают грунтовое покрытие.

Также нельзя не обратить внимания на рейтинг. Все наши спортсменки находятся выше оппоненток в мировом табеле.

Совсем недавно на турнире в Лугано Вера Лапко дошла до своего первого полуфинала. Арина Соболенко в третий раз в карьере боролась за трофей в решающем матче и - как итог - вошла в топ-50.

И главная действующая сила — болельщики. Теннисистки влюбили в себя всю страну. И белорусский зритель приходит поддержать команду. Пятый домашний матч Кубка Федерации не станет исключением. Билетов в кассах почти не осталось.

Для тех, кто не успеет приобрести квитки, телеканал "Беларусь 5" организует прямые трансляции. В субботу в 12:40 запланирована церемония открытия. В 13:00 стартует первый матч.