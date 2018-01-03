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Матч Беларусь - Дания в 20:05 на "Беларусь 5". Нам нужна только победа
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4 Января 2018 07:10

Матч Беларусь - Дания в 20:05 на "Беларусь 5". Нам нужна только победа

Отступать некуда - нужна только победа. На молодежном чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси проведет второй матч против Дании за сохранение прописки в элитном дивизионе. В первой встрече наши ребята лидировали, но на последних минутах пропустили две шайбы и уступили. Начало прямой трансляции из американского Баффало матча Беларусь - Дания - в 20:05 на "Беларусь 5".

  

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