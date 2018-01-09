9 Января 2018 19:20

Марцел Личка будет помогать Радославу Латалу в новом тренерском штабе брестского "Динамо" - сообщает официальный сайт команды.

Личка за 13 лет в качестве игрока провел 171 матч в чемпионате Чехии, также выступал в Польше и Испании, после тренировал "Кунице" и "Хмел".