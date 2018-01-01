Спорт
2 Января 2018 12:13
"Манчестер Юнайтед" обыгрывает "Эвертон"
В 22 туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде обыгрывает "Эвертон" - 2:0. Во второй половине отличились Марсьяль и Лингард. Эта виктория позволила "красным дьяволам" вернуться на вторую строчку в турнирной таблице.
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