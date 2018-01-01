"Манчестер Юнайтед" обыгрывает "Эвертон"

2 Января 2018 12:13

В 22 туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде обыгрывает "Эвертон" - 2:0. Во второй половине отличились Марсьяль и Лингард. Эта виктория позволила "красным дьяволам" вернуться на вторую строчку в турнирной таблице.