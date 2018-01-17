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Максим Мирный вышел во второй раунд Australian Open
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17 Января 2018 12:10

Максим Мирный вышел во второй раунд Australian Open

Белорусский теннисист в паре с австрийцем Филиппом Освальдом обыграл итальяно-израильский дуэт Томас Фаббиано - Дуди Села. В следующем круге Мирный и Освальд сразятся с американскими братьями Брайан.

В 1/32 женского парного разряда выходит и белоруска Лидия Морозова, выступающая с голландкой Лесли Керкхове. Арина Соболенко из соревнований выбыла. Завтра поединок второго круга одиночно разряда против хорватки Мирьяны Лучич-Барони проведет Александра Саснович.  

  

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