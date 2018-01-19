Спорт
19 Января 2018 15:10
Максим Мирный покидает Australian Open
В 1/16 финала парного разряда он в дуэте с австрийцем Филиппом Освальдом в трех сетах уступает американским братьям Брайан, 7:6, 4:6, 4:6. В женском парном разряде наша Лидия Морозова и голландка Лесли Керкхове проигрывают тайваньско-китайской паре Су Вэй Се - Шуай Пэн, 4:6, 1:6.
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