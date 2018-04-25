Максим Мирный и Филипп Освальд завершают выступление на турнире АТП в Будапеште

25 Апреля 2018 12:08

Максим Мирный и Филипп Освальд уже в первом круге завершают выступление на турнире АТП в Будапеште с призовым фондом 500 тысяч долларов. Белорусско-австрийская пара проиграла хорватско-британскому дуэту Франко Шкугору и Доминику Инглоту 6:4, 5:7, 7:10.