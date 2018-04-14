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Максим Мирный и Филипп Освальд выиграли турнир парного разряда в Хьюстоне
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15 Апреля 2018 12:12

Максим Мирный и Филипп Освальд выиграли турнир парного разряда в Хьюстоне

В финальном матче белорусско-австрийский тандем оказался сильнее немецко-хорватской пары Андре Бегеманн / Антонио Санчич 6:7, 6:4, 11:9.

  

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