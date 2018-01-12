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Максим Мирный и Филипп Освальд проигрывают в финале турнира ATP в Окланде
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13 Января 2018 12:00

Максим Мирный и Филипп Освальд проигрывают в финале турнира ATP в Окланде

Максим Мирный и Филипп Освальд проигрывают в финале турнира ATP в австралийском Окланде. Белорусско-австрийская пара в упорной битве отдает титул еще одному австрийцу Оливеру Мараху и хорвату Матэ Павичу, 4:6, 7:5, 7:10.    

  

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