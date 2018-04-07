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Мадридские "Реал" и "Атлетико" делят очки в центральной встрече чемпионата Испании
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9 Апреля 2018 12:15

Мадридские "Реал" и "Атлетико" делят очки в центральной встрече чемпионата Испании

Мадридские "Реал" и "Атлетико" делят очки в центральной встрече 31 тура чемпионата Испании. На гол Роналду ответил Гризманн, 1:1. Отметим, для Криштиану этот мяч стал 650-м в карьере. "Реал" - четвертый в таблице, "сливочных" обошла "Валенсия", "Атлетико" - на втором месте. Лидирует "Барселона", опережающая ближайших преследователей на 11 очков.

  

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