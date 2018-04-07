Мадридские "Реал" и "Атлетико" делят очки в центральной встрече чемпионата Испании

9 Апреля 2018 12:15

Мадридские "Реал" и "Атлетико" делят очки в центральной встрече 31 тура чемпионата Испании. На гол Роналду ответил Гризманн, 1:1. Отметим, для Криштиану этот мяч стал 650-м в карьере. "Реал" - четвертый в таблице, "сливочных" обошла "Валенсия", "Атлетико" - на втором месте. Лидирует "Барселона", опережающая ближайших преследователей на 11 очков.