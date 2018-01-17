Для активных спортивных выходных все готово

17 Января 2018 21:21

Для активных выходных уже все готово. И не только природа помогла белорусам, соскучившимся по настоящей зиме. Лыжный сезон стартовал сегодня в столице. В Веснянке традиционно насыпали лыжную трассу, в том числе и с помощью искусственных пушек - для надежности. А вот лед на Свислочи дрогнул от пыла зимних пловцов - здесь начались соревнования по плаванию в ледяной воде. Искупаться в огромной проруби приехали почти полтысячи спортсменов из 18-ти стран мира. Как же не замерзнуть в зимнюю стужу? Ответы у Яна Пашкевича.

Такие "освежающие" альпийские кадры из дневных выпусков новостей - прямо из центра снежного шторма. Правда разгулялась стихия прямо над лыжероллерной трассой в Веснянке. Искусственный снегопад принесли снежные пушки. Большое давление и сила вентилятора превращает капли воды в белое покрывало.

В этом году количество снежных залпов удвоилось - здесь появилось еще 5 машин для создания зимы. Пока "застелили" только один километр лыжни. Как для спортсменов-любителей, так и для снежных пушек - это только разминка.

А вот на Свислочи появилась самая большая в стране прорубь. Бассейн длиной в 25 метров на 8 дорожек вырубили прямо во льду на Свислочи. Температура воды - едва выше нуля, но это ничуть не остужает пыл спортсменов. Более полутысячи зимних пловцов из 18-ти стран мира приехали, чтобы искупаться в самом центре Минска. В поисках "контрастных ванн" сюда приехали даже спортсмены из Чили.

В Витебске лед все же сковал несколько десятков конькобежных мини-арен. Для любителей силового экстрима залили хоккейные коробки. Крытый каток - традиционно в Ледовом дворце.

Кроме того, через зимние забавы предлагают и больше узнать о своих предков - традиционные олимпийские игры белорусской деревни проводят в этномузеях и парках по всей стране.