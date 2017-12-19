Лучшим футболистом Беларуси по итогам опроса стал Михаил Гордейчук

19 Декабря 2017 19:08

Лучшим футболистом Беларуси по итогам опроса среди специалистов и журналистов стал форвард чемпионов Михаил Гордейчук. Он же стал лучшим бомбардиром Высшей лиги, а также признан лучшим игроком и нападающим чемпионата страны. Лучший вратарь Лиги - голкипер БАТЭ и молодежной сборной Денис Щербицкий. Из стана борисовчан и лучший защитник Неманья Милунович. Лучший полузащитник Александр Нойок из минского "Динамо".