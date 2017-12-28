Лучшие молодые биатлонисты страны принимают участие в первом Кубке Белорусской федерации биатлона

28 Декабря 2017 07:02

Лучшие молодые биатлонисты со всей страны в эти дни принимают участие в первом Кубке Белорусской федерации биатлона - уникальные для нашей страны соревнования среди юношей и девушек, построенные по аналогу с Кубком мира. В турнире заявлена команда Новополоцкого училища олимпийского резерва. В ее составе выступят и биатлонисты экспериментальной группы. Первенство пройдет в четыре этапа, первый стартует уже сегодня. Второй и третий - в январе. А заключительный - примут "Раубичи".