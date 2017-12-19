Лучшей теннисисткой года признали Арину Соболенко

18 Декабря 2017 19:08

Председатель Федерации тенниса не исключает, что Беларусь в будущем примет турниры серии ATP или WTA. Об этом Сергей Тетерин рассказал во время церемонии подведения итогов года. Один из козырей: качественная организация матчей Кубка Федерации.

Лучшей теннисисткой признали Арину Соболенко. Теннисист года - Егор Герасимов. Репортаж с церемонии смотрите сегодня в "Панораме".