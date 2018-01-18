Логойский район готовится к Открытому первенству по горным лыжам и сноуборду для детей и подростков

19 Января 2018 07:21

Мастерство на заснеженных трассах юные чемпионы покажут уже в воскресенье. В этот день в Силичах пройдут соревнования для детей от 3 до 12 лет.

Дмитрий Евменчик, и. о. директора Республиканского горнолыжного центра "Силичи": "Участие могут принимать ребята как опытные, так и любители в разных возрастных категориях: 3-5, 6-9 и 10-12 лет. Всех наших участников ждут приятные сюрпризы, подарки, призы, хорошее настроение и прекрасная погода".

Несмотря на соревнования, в воскресенье в горнолыжном центре будут функционировать все трассы.