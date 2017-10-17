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Лига чемпионов возвращается
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17 Октября 2017 12:16

Лига чемпионов возвращается

Сегодня пройдут первые 8 матчей третьего тура группового этапа турнира. Самый звучный матч дня пройдет в Мадриде. "Реал" примет английский "Тоттенхэм". Команды имеют по 6 очков и лидируют в группе Н. Прямая трансляция матча на "Беларусь 2" в 21:45.

  

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