Спорт
17 Октября 2017 12:16
Лига чемпионов возвращается
Сегодня пройдут первые 8 матчей третьего тура группового этапа турнира. Самый звучный матч дня пройдет в Мадриде. "Реал" примет английский "Тоттенхэм". Команды имеют по 6 очков и лидируют в группе Н. Прямая трансляция матча на "Беларусь 2" в 21:45.
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