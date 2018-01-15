"Манчестер Сити" проиграл первый раз в нынешнем сезоне АПЛ

15 Января 2018 12:15

Лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" проиграл первый раз в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Случилось это в Ливерпуле. Мерсисайдцы вели 4:1, в концовке пропустили дважды и заставили своих поклонников переживать, но все же удержали победный счет, 4:3. "Ливерпуль" - третий в таблице, отставание от "Ман Сити" 15 очков.