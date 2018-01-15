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"Манчестер Сити" проиграл первый раз в нынешнем сезоне АПЛ
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15 Января 2018 12:15

"Манчестер Сити" проиграл первый раз в нынешнем сезоне АПЛ

Лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" проиграл первый раз в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Случилось это в Ливерпуле. Мерсисайдцы вели 4:1, в концовке пропустили дважды и заставили своих поклонников переживать, но все же удержали победный счет, 4:3. "Ливерпуль" - третий в таблице, отставание от "Ман Сити" 15 очков.

  

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