Легендарный Диего Марадона прибыл в Беларусь к своей новой команде

Пока во Франции встречали чемпионов мира по футболу, в Беларуси ждали лучшего футболиста ХХ века и обладателя Кубка мира - Диего Марадону. Как и было анонсировано ранее, сразу после завершения мирового форума в России Марадона официально вступает в должность председателя правления брестского "Динамо". Событие это знаковое и притягивает большое внимание. Даже когда в "Инстаграме" Марадона поздравлял брестчан с победой в розыгрыше Кубка Беларуси, его запись оценил сам Дэвид Бекхэм. И вот сегодня легендарный Диего прибыл в Беларусь к своей новой команде. И кстати, интересная деталь - Марадоне почти не придется менять родные небесно-белые аргентинские цвета. У "Динамо" они бело-синие. Съемочная группа Агентства теленовостей первой встретила аргентинца.

Рассказывает Андрей Козлов. Около 14 часов дня в аэропорту Бреста ощущалось легкое волнение. Так всегда происходит, когда ждут действительно большого гостя. В 15 часов самолет из Москвы прямиком с чемпионат мира должен был доставить лучшего футболиста планеты в ХХ веке Диего Марадону на запад Беларуси. С этого дня он вступает в должность председателя правления местного "Динамо". Ажиотаж сумасшедший - журналисты очень долго дежурили прямо возле посадочной полосы.

Брест, безусловно, готовился к приезду звезды. Сегодня ночью на город обрушился ливень, который шел несколько часов. Работникам "Брестского" пришлось очень тщательно и долго приводить газон в порядок, но, как видно, к обеду уже все было готово.

Уже на входе в фан-шоп брестского "Динамо" нас встречает, вероятно, самое известное изображение Диего Марадоны. Здесь написано: "Команданте". Наверное, Бресту необходимо будет ввести новую должность, ведь любая другая не вписывается в рамки того, что может сделать Марадона для брестского и белорусского футбола.

Примерно так будет выглядеть типичный болельщик брестского футбола. Такая футболка, значки. Есть еще вымпелы на лобовое стекло автомобиля. Такие вот наклейки. Ну и куда без кружки, в которой будет, конечно, квас. Чего-то не хватает. Рука бога! Да, такой пряник будет в самый раз.

В гостинице тем временем шла активная подготовка помещения, где должна была состояться историческая пресс-конференция Диего Марадоны. Можно сказать, с нуля возвели внушительную телестудию. Несколько заинтригуем - в ходе общения с огромным количеством прессы легенда сделает несколько громких заявлений.

Эта гостиница становилась домом для многих звезд, но никто не собирал такого количества прессы.

Ровно в назначенную минуту самолет с легендой футбола приземляется в Бресте. Кажется, сам Диего чувствует значимость события для нашей страны. Он прикоснулся к белорусской земле и сразу стал намного ближе. С первых мгновений аура Марадоны покорила всех присутствующих.

Именно по этим ступенькам пять минут назад спускался Диего Марадона. Дальше большие планы. На 18 часов была запланирована пресс-конференция.

Диего Марадона всегда был на виду, его обязательно преследовал ажиотаж: и в бытность футболистом сборной, "Наполи" или "Барселоны". Он всегда шел вразрез с общепринятыми представлениями об игре номер один и взрывался в те моменты, когда это действительно было необходимо.

Тренерская карьера Марадоны, конечно, своеобразная. Выделим разве что выход со сборной Аргентины в четвертьфинал ЧМ-2010. Тогда он выступил прежде всего как прекрасный тренер-мотиватор. Кстати, на том мундиале соединились в одной команде лучший футболист мира ХХ века - Марадона, и лучший в ХХI - Месси.

Диего появляется в спортивной форме брестского "Динамо". Она на нем смотрится как родная. Когда Марадону представляет пресс-служба, аплодисменты заполнили зал.

Диего Марадона: председатель правления ФК "Динамо-Брест":

"Когда мне предложили стать президентом "Динамо", то я увидел, что это серьезный проект. Ни секунды не сомневался. Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить. Мы очень много мечтаем. И многое нам предстоит узнать. Сегодня я просто рад быть на этой презентации. Ведь те люди, которые сегодня здесь присутствуют, это заслужили".

Диего первым берет слово. Говорил много, рассказал о своем бедном детстве, и, к примеру, что мечтает о фотографии с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Но то и дело возвращался к событиям чемпионата мира по футболу. Турнир, а особенно неудачное выступление родной сборной до сих пор не покидает его сердце.

Уже на пресс-конференции сделано несколько важных заявлений. Во-первых, подтверждается новость о том, что в Бресте будет построен большой футбольный стадион. Об этом говорили на протяжении года. Кроме стадиона, это и комплекс полей. Представили эскизы и проекты. Ожидается строительство отеля и торгового бизнес-комплекса. Отдельный акцент - футбольная академия имени Диего Марадона, отбор в которую будет проходить в том числе и за рубежом.

Спустя несколько минут интервью уже в более узком кругу - для представителей арабского канала и Белтелерадиокомпании.

Диего Марадона, председатель правления ФК «Динамо-Брест»:

"Мне нравится то, чем я занимаюсь. Футбол всегда был и есть в моем сердце. Я хочу, чтобы брестское "Динамо" играло так, как итальянский "Наполи" во время моей игровой карьеры. Я хочу сделать клуб уважаемым и большим".

Лучший футболист мира ХХ века, величайший аргентинский игрок, победитель чемпионата мира и невероятно неординарная личность. Марадона в Беларуси, и это вовсе не сон.