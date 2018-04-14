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Легендарные братья Брайаны уступают дорогу Максиму Мирному и Филиппу Освальду
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14 Апреля 2018 12:13

Легендарные братья Брайаны уступают дорогу Максиму Мирному и Филиппу Освальду

Легендарные братья Брайаны уступают дорогу в финал турнира в Хьюстоне Максиму Мирному и Филиппу Освальду. В полуфинале борьбы все решилось лишь в третьем сете, в котором белорус и австриец оказались сильнее, 10:6. Соперники в главном матче - немец Андре Бегеманн и хорват Антонио Санчич.

  

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