Кубок Федерации: 1:1 после первого игрового дня

22 Апреля 2018 09:16

1:1 после первого игрового дня. "Чижовка-Арена" в эти выходные принимает главное теннисное противостояние года. Женская сборная Беларуси в борьбе за право остаться в Мировой группе Кубка Федерации сражается с командой Словакии. Первыми на корт должны выйти Арина Соболенко и Яна Чепелова. После - Александра Саснович и Виктория Кужмова. На парный поединок заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова, а также Яна Чепелова и Виктория Кужмова. Однако капитаны команд за час до начала матча могут сделать замены. Поэтому не исключено и появление на корте Анны-Каролины Шмидловой, которая накануне по медицинским показаниям не смогла сыграть против Александры Саснович.

Прямые трансляции с корта на "Чижовка-Арене" будет вести "Беларусь 5".Начало в 12:00.