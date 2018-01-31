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Крупный трансфер состоялся между БАТЭ и жодинским "Торпедо-БелАЗ"
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31 Января 2018 19:14

Крупный трансфер состоялся между БАТЭ и жодинским "Торпедо-БелАЗ"

Прошлый сезон полузащитник Владислав Климович провел в аренде в "Немане", а до этого играл в "Ислочи" и латвийской "Елгаве". Климович - воспитанник детско-юношеской школы БАТЭ.

  

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