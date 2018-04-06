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Криштиану Роналду первым в истории забил в десяти матчах Лиги чемпионов подряд
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4 Апреля 2018 15:13

Криштиану Роналду первым в истории забил в десяти матчах Лиги чемпионов подряд

Шедевральный гол Криштиану Роналду в ворота легендарного Джанлуиджи Буффона в Турине помогает "Реалу" добыть крупную победу над "Ювентусом" в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. У португальца в этой игре дубль - еще один гол в активе Марсело. 3-0 - "сливочные" сильней. Роналду - новый рекордсмен турнира: нападающий первым в истории забил в десяти матчах Лиги чемпионов подряд.

  

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