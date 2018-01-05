6 Января 2018 15:03

Еще одна спортивная интрига разрешается в эти дни в Минске. Кому играть в финале за золото, а кому бороться за бронзу Рождественского турнира?

В последний день группового этапа на лед малой "Чижовка-Арены" первыми вышли хоккеисты из Швеции и Балкан. Сильнее оказалась балканская сборная. Итоговый счет на табло - 10:7. Отметим, эта победа стала первой для команды.

Параллельно свой матч на льду большой "Чижовка-Арены" проводили команды Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Счет 10:2 в пользу сборной из Эмиратов.

Сегодня вечером хозяева турнира скрестят клюшки со швейцарцами в 19:00. В группе В команды России и Чехии в очном противостоянии определят победителя группы. Матч начнется в 19:30 и пройдет на малой арене в Чижовке.

Решающая стадия наступает и в соревнованиях по хоккею на приз Президента Беларуси в старшей возрастной группе "Золотой шайбы". К этому моменту сыграно три матча. "Олимп" разгромил "Шахтер" 12:1. "Медведь" не оставил шансов "Принеманским ястребам" - 9:0. А вот игроки "Днепра" и "Нефтеграда" разошлись миром - 4:4.

Последний матч группового этапа сегодня проведут "Грифоны" и "Мираж". Начало в 16:00. Завтра команды разыграют места финального турнира.