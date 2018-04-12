Команда Президента встречалась с ветеранами ярославского "Локомотива"

11 Апреля 2018 21:10

Упорная борьба, 16 заброшенных шайб, атмосфера праздника на льду и трибунах. На малой площадке "Чижовка-Арены" сегодня команда Президента Беларуси встречалась с ветеранами ярославского "Локомотива".

Состав гостей по-настоящему звездный: Андрей Коваленко по прозвищу Русский танк, Илья Горохов, Константин Руденко, Антон Бут, Алексей Горшков. А также губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - он давний поклонник хоккея. Игра получилась динамичной и неуступчивой. 3:3 после первого периода, 6:5 по итогам второй 20-минутки. Окончательный же счет 9:7 в пользу белорусской дружины. Одну из шайб забросил Александр Лукашенко, также на его счету две результативные передачи. Лучшими игроками встречи у гостей признали Сергея Лукичева и Валентина Лепихова. У нас - Андрея Асташевича и Ярослава Чуприса.

Александр Лукашенко вручил гостям памятные сувениры. Дмитрий Миронов подарил Президенту хоккейный свитер "Локомотива". Завершилась товарищеская встреча общим фотографированием. Многие болельщики получили мягкие игрушки в подарок.