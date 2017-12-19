Команда Президента обыграла хоккеистов Гомельской области 3:2

16 Декабря 2017 15:14

Команда Президента Беларуси обыграла хоккеистов Гомельской области в рамках 11-х соревнований среди любителей хоккея на призы Президентского спортивного клуба. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Этим поединком команда Президента начала подготовку к стартующему 4 января Рождественскому турниру, где хозяевам предстоит отстаивать свой титул.