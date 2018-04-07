Команда Президента Беларуси одержала победу в первом матче финальной серии турнира

7 Апреля 2018 15:14

Команда Президента Беларуси одержала победу в первом матче финальной серии Республиканского хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В гостях в Молодечно действующие победители соревнований переиграли прошлогоднего финалиста - хоккеистов из Минской области - со счетом 12:8. Хет-триками в составе гостей отметились Ярослав Чуприс и Андрей Асташевич.

Второй матч финальной серии, которая продлится до двух побед одной из команд, пройдет в следующую субботу на льду малой арены в Чижовке. А вот обладатель бронзовых наград турнира определится сегодня. В эти минуты в Жлобине поединок за третье место начинают команды из Гомельской и Брестской областей.