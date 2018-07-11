Команда "МАЗСПОРТ-авто" впервые приме участие в ралли-рейде по пустыне Каракум

11 Июля 2018

Вот эти стальные гиганты будут участвовать в битве в пустыне Туркменистана. В нынешнем году впервые белорусская команда "МАЗСПОРТ-авто" примет участие в ралли-рейде. Большой автопробег по пустыне Каракум начнется в августе. Трассу для заезда готовили профессиональные пилоты ралли "Париж - Дакар", она растянется более чем на тысячу километров через старинные места Туркменистана. Участие в гонке примет и экипаж президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Ближайший же старт наших гонщиков состоится уже на следующей неделе. Тогда начнутся заезды гонки "Шелковый путь" в России. На соревнованиях Минский автозавод представит и новую версию грузового болида. Из-за особенностей конструкции машина станет значительно более устойчивой.

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