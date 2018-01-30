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Команда Дэйва Льюиса сыграет с россиянами в 19:30 на "Беларусь 5"
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30 Января 2018 15:08

Команда Дэйва Льюиса сыграет с россиянами в 19:30 на "Беларусь 5"

Сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет один из трех спаррингов в рамках подготовки к чемпионату мира в Дании. Команда Дэйва Льюиса сыграет с россиянами, которые наигрывают олимпийский состав.

Начало матча Россия - Беларусь в 19:30. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5"

  

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