Команда Дэйва Льюиса сыграет с россиянами в 19:30 на "Беларусь 5"

30 Января 2018 15:08

Сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет один из трех спаррингов в рамках подготовки к чемпионату мира в Дании. Команда Дэйва Льюиса сыграет с россиянами, которые наигрывают олимпийский состав.

Начало матча Россия - Беларусь в 19:30. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".