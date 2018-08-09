Команда Беларуси вышла в финал конкурса "Танковый биатлон"

Сегодня в подмосковном Алабине три белорусских экипажа участвовали в эстафете с соперниками из Индии, Сербии и Казахстана. Главная задача - как можно быстрее преодолеть 16-километровую трассу и поразить 24 мишени. Гонка пощекотала нервы и белорусским танкистам, и болельщикам. По техническим причинам после водного препятствия первый экипаж потерял связь, нужна была срочная замена танка. Из-за этого белорусы потеряли 8 минут. Это почти два дополнительных круга. Но команда сумела собраться и совершила невероятное. С результатом минута 44 секунды и 17 точных попаданий из 24 команд Беларусь завоевала выход в финал.

Финал конкурса "Танковый биатлон" состоится 11 августа в подмосковном Алабине. Нашими соперниками будут команды из России, Казахстана и Китая.