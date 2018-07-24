Футболки с автографами, билеты на матчи, фотографии известных игроков. Коллекцию из полутысячи предметов, посвященных футболу, собрала болельщица из Витебска. За шесть лет девушка побывала в десятках стран. Отдельное место в коллекции отведено чемпионату мира по футболу в России. Среди экспонатов и символ мундиаля - Волк Забивака.

Анастасия Пищулова, автор выставки: "Я увлекаюсь рисованием, рисую портреты. Я писала письма футболистам, рисовала их портреты и просила в подарок прислать мне автограф. Говорила о том, что собираю коллекцию. У меня есть автографы сборной Швеции".

Часть предметов экспонируется в Витебском районном историко-краеведческом музее.