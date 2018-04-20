Классную и яркую игру продемонстрировала Арина Соболенко. Наша сборная ведет со счетом 2:1

22 Апреля 2018 15:01

Мы продолжаем следить за теннисным противостоянием на "Чижовка-Арене". В Минске в эти минуты проходят решающие встречи матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и Словакии.

И на связь со студией вновь выходит наш корреспондент Андрей Козлов (прямое включение).

Андрей, уже известен результат встречи Арины Соболенко и Анны Шмидловой?

Рад вас вновь приветствовать с "Чижовка-Арены". Новости для наших телезрителей очень хорошие. Классную и яркую игру продемонстрировала Арина Соболенко, и к этой минуте наша сборная ведет со счетом 2:1. Обращаю внимание: к этой минуте, потому как матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации для сборной Беларуси пока не завершен.

Но он получается интересным. Резвый старт, и Арина повела со счетом 4:0. Потом случился момент, в котором белоруска не то чтобы отдала инициативу, но, можно сказать, случилась потеря концентрации в сумме с рискованностью своей игры. То есть Шмидлова не стала играть агрессивней, а до побед свои геймы она доводила лишь после ошибок нашей теннисистки. Но Арина партию выигрывает - 6:3. Преимущество белоруски здесь чувствовалось в каждом розыгрыше.

Старт второго сета получился не таким легким, даже местами напряженным. Но стоит отметить, что эффектными розыгрышами порадовали и Соболенко, и Шмидлова. Заставили нас понервничать. К счастью, результат в итоге положительный - 6:4. И сборная Беларуси выходит вперед 2:1.

Таково резюме матча Арины Соболенко в эксклюзивном интервью нашей съемочной группе. Прямо сейчас честь страны на кортах "Чижовка-Арены" отстаивает Александра Саснович. Ее соперница — Виктория Кужмова, которая находится за пределами топ-100 мирового рейтинга. У Саши настрой на борьбу серьезный. После вчерашней победы она полна решимости поставить победную точку.

Напомню, что благодаря трансляции телеканала "Беларусь 5" можно стать свидетелем игры нашей сборной. Мои коллеги в прямом эфире ведут репортаж из "Чижовка-Арены". Мы же продолжим работу здесь — все события Кубка Федерации и результаты в наших следующих выпусках.