Хорваты вышли в полуфинал. Исход матча решила серия пенальти

Накануне вечером внимание миллионов было приковано к футболу. На стадионе "Фишт" в Сочи Россия играла с Хорватией. Итог матча решила серия пенальти. В тяжелейшей борьбе россияне уступили хорватам 3:4. Но несмотря на поражение сборная России показала красивый футбол и вернула веру и любовь своих болельщиков. Болела за команду в фан-зоне на Воробьевых горах (где, кстати, собралось рекордное количество человек) и наша съемочная группа.

О ярких голах, невероятных эмоциях и настоящей борьбе в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской. Главная фан-зона ЧМ по футболу - 2018 в Москве - это площадка Воробьевы горы. Вместимость - 25 тысяч человек. Но матч Россия - Хорватия собрал больше 100 тысяч. Не помогло даже открытие дополнительной фан-зоны возле стадиона "Спартак". Болеть за свою команду фанаты готовы в любых условиях - стоя, сидя и даже лежа. Главное - чтобы победили!

В подопечных Станислава Черчесова верила вся страна. Впервые в истории команда России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу и дала надежду своим болельщикам, что может победить.

По накалу страстей матч Россия - Хорватия напоминал настоящую схватку. Не игра, а битва за выход в полуфинал. Соперник сильный. Половина команды Хорватии представляет ведущие европейские клубы: "Реал", "Барселону", "Ювентус". Но россияне показали красивый футбол, который щекочет нервы, срывает голоса и заставляет сердце то замирать, то выпрыгивать из груди.

Матч заканчивается со счетом 2:2. Кто станет победителем, определяет серия послематчевых пенальти. А это всегда лотерея. В этот раз хорватам повезло больше ровно на один гол.

В полуфинале сборная Хорватии встретится с командой Англии. Матч пройдет 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".