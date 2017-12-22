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Хорошая игра, но плохо, что не набраны очки
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22 Декабря 2017 12:16

Хорошая игра, но плохо, что не набраны очки

Так главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер прокомментировал итог встречи регулярного сезона с "Локомотивом". В Ярославле за белорусов отличились Павлович и Степанов, победную шайбу за "железнодорожников" в середине третьего периода провел Локтионов - 3:2. "Динамо" на десятом месте Запада, 6 очков до восьмой строчки, которая за "Спартаком".

 

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