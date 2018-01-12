Хоккейный суперфинал Континентального кубка на "Чижовка-Арене"

12 Января 2018 15:01

Главная спортивная новость дня. В эти минуты хоккейный клуб "Юность-Минск" начинает борьбу в суперфинале Континентального кубка. Соперники белорусов - команды из Италии, Великобритании и Казахстана. Турнир принимает спорткомплекс "Чижовка-Арена".

Там сейчас работает съемочная группа Агентства теленовостей. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш.

Буквально несколько минут назад состоялась торжественная церемония стартового вбрасывания. Сейчас идет первый период. Прошло почти 2 минуты. Счет не открыт - 0:0. Что же касается трибун, то пока они заполнены на 80 процентов. Опыт говорит, что не все болельщики успевают занять свои места до начала матча.

Тем не менее, организаторы ожидают аншлаг. Ведь вход на игры суперфинала Континентального кубка бесплатный. Однако не свободный, а по пригласительным. Их можно было получить в кассах "Чижовка-Арены". Мы уточнили информацию: квитков больше не осталось. Будет ли аншлаг, узнаем к концу третьего периода, когда появятся официальные данные о посещаемости.

Хоккеисты "Юности" готовы выполнять эти задачи. Самое главное, что команда Михаила Захарова подошла к турниру без травм - официально лазарет пуст. Первый соперник столичных "медведей" - "Риттен Спорт" из Италии. Этот клуб сейчас выступает в Итальянской и Альпийской хоккейных лигах.

До начала матча перед раскаткой нам удалось побеседовать с защитником "Юности" Павлом Казакевичем. Он держал ответ за весь клуб.

Победитель турнира вместе с кубком получит путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Завтра "Юность" встретится с британским "Шеффилдом", а в воскресенье с казахстанским "Номадом". К слову, эта команда является фарм-клубом астанинского "Барыса", который известен своим выступлением в КХЛ.

Напомним, что в эти минуты прямую трансляцию матча ведет телеканал "Беларусь 5". Поддерживаем наших. Ждем побед.