Хоккейное минское "Динамо" поединком против "Торпедо" завершит очередную домашнюю серию

17 Октября 2017 15:08

Хоккейное минское "Динамо" поединком против "Торпедо" белоруса Сергея Костицына завершит сегодня очередную домашнюю серию. По очным встречам - преимущество у соперников. Команда из Нижнего Новгорода 13 раз побеждала, "Динамо" - 11. В турнирной таблице Западной конференции клуб Петериса Скудры идет 4-м. "Минчане" на 9-й строчке. Игра начнется в 19:30. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".