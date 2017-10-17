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Хоккейное минское "Динамо" поединком против "Торпедо" завершит очередную домашнюю серию
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17 Октября 2017 15:08

Хоккейное минское "Динамо" поединком против "Торпедо" завершит очередную домашнюю серию

Хоккейное минское "Динамо" поединком против "Торпедо" белоруса Сергея Костицына завершит сегодня очередную домашнюю серию. По очным встречам - преимущество у соперников. Команда из Нижнего Новгорода 13 раз побеждала, "Динамо" - 11. В турнирной таблице Западной конференции клуб Петериса Скудры идет 4-м. "Минчане" на 9-й строчке. Игра начнется в 19:30. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".

  

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