Хоккейное минское "Динамо" переместилось в дивизион Тарасова

24 Апреля 2018 12:15

Хоккейное минское "Динамо" переместилось из дивизиона Боброва в дивизион Тарасова. КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата на следующий сезон. Каждая команда сыграет по одному матчу на своей площадке и площадке соперника с остальными представителями лиги - это 48 поединков. Дополнительно все клубы проведут еще 14 игр внутри своих конференций.