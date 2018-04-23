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Хоккейное минское "Динамо" переместилось в дивизион Тарасова
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24 Апреля 2018 12:15

Хоккейное минское "Динамо" переместилось в дивизион Тарасова

Хоккейное минское "Динамо" переместилось из дивизиона Боброва в дивизион Тарасова. КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата на следующий сезон. Каждая команда сыграет по одному матчу на своей площадке и площадке соперника с остальными представителями лиги - это 48 поединков. Дополнительно все клубы проведут еще 14 игр внутри своих конференций.

  

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