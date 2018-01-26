26 Января 2018 12:20

В предпоследнем домашнем матче 10-й регулярки КХЛ на "Минск-Арене" победа. Хоккейное "Динамо" вчера было сильнее "Слована" белоруса Эдуарда Занковца 3:2. Голы Евгения Ковыршина, Куинтона Хаудена. Также свою первую шайбу в сезоне забросил Данила Карабань.

В чемпионате "Динамо" осталось провести две игры. После Олимпиады команда Дуайера встретится 27 февраля в Минске с рижским "Динамо", а завершат сезон бело-синие 1 марта встречей в Братиславе со "Слованом".