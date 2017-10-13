Спорт
14 Октября 2017 21:31
Хоккейная команда "Динамо-Минск" теперь с живым талисманом
Теперь с живым талисманом. Хоккейная команда "Динамо-Минск" взяла шефство над зубром по имени Барон из столичного городского зоопарка. По договору, клуб будет перечислять определенную сумму денег на содержание животного. Барона привезли из Беловежской пущи 13 лет назад. На правах капитана "минчан" первым зубра увидел и покормил Владимир Денисов.
Принесет ли удачу команде живой талисман - станет ясно уже завтра. В 17:00 на "Минск-Арене" стартует поединок против "Сочи". Прямую трансляцию будет вести главный спортивный телеканал "Беларусь 5". "Динамо" на 9 месте Западной конференции, соперники занимают 7 строку в таблице.
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