Главная>>Спорт>>Хоккей. "Динамо-Минск" - "Слован" в 19:30 на "Беларусь 5"
Спорт
RSS
Хоккей. "Динамо-Минск" - "Слован" в 19:30 на "Беларусь 5"
Скачать Поделиться

25 Января 2018 15:00

Хоккей. "Динамо-Минск" - "Слован" в 19:30 на "Беларусь 5"

Столичное хоккейное "Динамо" сегодня перед большой паузой на Олимпийские игры дома примет "Слован" Эдуарда Занковца. Начало поединка в 19:30. Прямую трансляцию на "Беларусь 5". Отметим, обе команды лишились шансов на плей-офф.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =