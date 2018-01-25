Спорт
25 Января 2018 15:00
Хоккей. "Динамо-Минск" - "Слован" в 19:30 на "Беларусь 5"
Столичное хоккейное "Динамо" сегодня перед большой паузой на Олимпийские игры дома примет "Слован" Эдуарда Занковца. Начало поединка в 19:30. Прямую трансляцию на "Беларусь 5". Отметим, обе команды лишились шансов на плей-офф.
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