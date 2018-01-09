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Хоккей. "Динамо-Минск" - "Локомотив" (Ярославль). Прямая трансляция с "Минск-Арены"
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9 Января 2018 12:15

Хоккей. "Динамо-Минск" - "Локомотив" (Ярославль). Прямая трансляция с "Минск-Арены"

Пустить под откос “Локомотив”. Поединком с командой из Ярославля минское “Динамо” сегодня начинает трехматчевую домашнюю серию в чемпионате КХЛ. До зоны плей-офф “зубрам” девять очков. Прямая трансляция с “Минск-Арены” в 19:25 на “Беларусь 5”.

  

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