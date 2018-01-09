Хоккей. "Динамо-Минск" - "Локомотив" (Ярославль). Прямая трансляция с "Минск-Арены"

9 Января 2018 12:15

Пустить под откос “Локомотив”. Поединком с командой из Ярославля минское “Динамо” сегодня начинает трехматчевую домашнюю серию в чемпионате КХЛ. До зоны плей-офф “зубрам” девять очков. Прямая трансляция с “Минск-Арены” в 19:25 на “Беларусь 5”.