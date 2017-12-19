Главная>>Спорт>>Хоккей. Беларусь - Казахстан. Прямая трансляция матча - в 17:50 на "Беларусь 5"
Спорт
RSS
Хоккей. Беларусь - Казахстан. Прямая трансляция матча - в 17:50 на "Беларусь 5"
Скачать Поделиться

16 Декабря 2017 09:08

Хоккей. Беларусь - Казахстан. Прямая трансляция матча - в 17:50 на "Беларусь 5"

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана - 3:0. Подопечные Дэйва Льюиса провели поединок в Молодечно. А сегодня коллективы встретятся на "Чижовка-Арене". Напомним, главный тренер белорусов собирается проверить форму молодых хоккеистов, вызванных на сбор. Прямая трансляция матча - в 17:50 на "Беларусь 5".

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 18.12.2017 18:03 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =