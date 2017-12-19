Хоккей. Беларусь - Казахстан. Прямая трансляция матча - в 17:50 на "Беларусь 5"

16 Декабря 2017 09:08

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана - 3:0. Подопечные Дэйва Льюиса провели поединок в Молодечно. А сегодня коллективы встретятся на "Чижовка-Арене". Напомним, главный тренер белорусов собирается проверить форму молодых хоккеистов, вызванных на сбор. Прямая трансляция матча - в 17:50 на "Беларусь 5".