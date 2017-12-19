Главная>>Спорт>>Хоккей. Беларусь - Казахстан. Прямая трансляция матча - в 17:50 на "Беларусь 5"
Спорт
RSS
Хоккей. Беларусь - Казахстан. Прямая трансляция матча - в 17:50 на "Беларусь 5"
Скачать Поделиться

16 Декабря 2017 11:58

Хоккей. Беларусь - Казахстан. Прямая трансляция матча - в 17:50 на "Беларусь 5"

Шот-аут голкипера гродненского "Немана" Виталия Труса приносит сборной Беларуси уверенную победу над Казахстаном в товарищеском матче - 3:0. Во втором периоде отличились Воробей, Гаврус, а в концовке встречи Боярчук отправил шайбу в пустые ворота.

Сегодня на "Чижовка-Арене" команды встретятся снова. В рамке Дэйв Льюис сегодня даст шанс Михаилу Карнаухову. Прямая трансляция начнется на телеканале "Беларусь 5" в 17:50. 

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 18.12.2017 18:03 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =