Хоккей. Беларусь - Казахстан. Прямая трансляция матча - в 17:50 на "Беларусь 5"

16 Декабря 2017 11:58

Шот-аут голкипера гродненского "Немана" Виталия Труса приносит сборной Беларуси уверенную победу над Казахстаном в товарищеском матче - 3:0. Во втором периоде отличились Воробей, Гаврус, а в концовке встречи Боярчук отправил шайбу в пустые ворота.

Сегодня на "Чижовка-Арене" команды встретятся снова. В рамке Дэйв Льюис сегодня даст шанс Михаилу Карнаухову. Прямая трансляция начнется на телеканале "Беларусь 5" в 17:50.