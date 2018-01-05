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Хоккеисты минского "Динамо" сегодня в Екатеринбурге завершают очередную выездную серию
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5 Января 2018 12:17

Хоккеисты минского "Динамо" сегодня в Екатеринбурге завершают очередную выездную серию

За третьей победой подряд. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня в Екатеринбурге завершают очередную выездную серию. В соперниках "Автомобилист", который не проигрывает в основное время уже на протяжении 13 матчей. Получится ли у "зубров" эту статистику изменить, узнаем из прямой трансляции, начало в 14:55 на "Беларусь 5"

  

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