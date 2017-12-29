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29 Декабря 2017 22:05

Хоккеисты минского "Динамо" обыграли питерский СКА

Хоккеисты минского "Динамо" второй раз в сезоне обыграли питерский СКА, который является действующим обладателем Кубка Гагарина. Матч в "Минск-Арене" завершился со счетом 6:3 (0:1, 4:1, 2:1).

  

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